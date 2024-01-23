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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Путин подписал указ о соцподдержке многодетных семей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", который вводит в том числе гарантии предоставления в соответствии с законодательством госпособий и выплат;. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом устанавливается, что многодетной семьей является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. "Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лег при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения", - говорится в указе.

Многодетным семьям указ гарантирует в соответствии с законодательством: предоставление госпособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей; предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений; досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей; профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профобразования; право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок.

Указ дает правительству поручения, в том числе установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях с использованием госинформсистемы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", осуществлять мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и реализации субъектами мер их социальной поддержки.

Указом высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано установить меры социальной поддержки многодетных семей, в том числе бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами, предоставление обучающимся общеобразовательных организаций бесплатного проезда автомобильным транспортом (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электротранспортом и метрополитеном; предоставление бесплатного питания в образовательных организациях и др.

Высшие должностные лица регионов, как говорится в указе, вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития соответствующего субъекта, устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей.

Владимир Путин
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