Песков объяснил экономической целесообразностью передачу "Рольфа" Росимуществу

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Передача компании "Рольф" Росимуществу во временное управление связана исключительно с экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это связано с исключительно экономической целесообразностью, соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом известной международной экономической конъюнктуры", - сказал он, комментируя соответствующий указ главы государства.

При этом внимание Пескова обратили на то, что компания является российской.

"Нет, там же и разные офшорные владения, и так далее. Она - российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - отреагировал пресс-секретарь президента.

Путин подписал указ, которым передал под временное управление Росимущества акции компании "Рольф". Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о 660,7 млн обыкновенных акций "Рольфа", принадлежащих Delance Limited, и 15 198 обыкновенных акциях "Рольфа", принадлежащих "Рольф Моторс", о 99% ООО "Рольф Моторс", принадлежащих акционерному обществу "Рольф", и об 1% в обществе "Рольф Моторс", принадлежащем акционерному обществу Delance Limited, говорится в документе.

Также под временное управление передано 99% ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", принадлежащих "Рольфу", и 1% в нем, который принадлежит Delance Limited. Аналогичное решение принято в отношении 100% "Рольф Тех", который принадлежит "Рольфу".