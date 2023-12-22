Активы автодилера "Рольф" переданы во временное управление Росимущества

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Активы одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф" переданы во временное управление Росимущества, следует из опубликованного в пятницу указа президента РФ Владимира Путина.

Согласно тексту указа, Росимуществу передаются, в частности, принадлежавшие кипрской Delance Limited акции основного юрлица дилера - АО "Рольф", а также все доли в юрлицах дилерской группы - ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и ООО "Рольф Тех".

До сих пор в рамках механизма, введенного президентским указом от 25 апреля 2023 года, внешнее управление вводилось только в компаниях, конечными собственниками которых являются международные концерны: Carlsberg, Fortum, Uniper, Danone, Amedia.

Президентский указ вступает в силу со дня опубликования.

В "Рольфе" передачу активов пока не комментируют.

"Рольф" - один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из 30 автомобильных брендов. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла автомобилей с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. За 2022 год дилер реализовал около 100 тыс. автомобилей, три четверти из которых пришлись на б/у авто. Выручка группы по РСБУ за прошлый год составила 160,7 млрд руб. (-36%), чистая прибыль - 9,6 млрд руб. (против убытка 4,6 млрд руб. в 2021 г.).

Дело против руководителей "Рольфа"

Руководители "Рольфа", включая основателя компании Сергея Петрова, несколько лет назад подпали под уголовное преследование по делу о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году Петров, экс-директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, бывший гендиректор дилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия в составе группы с иными, неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление за границу денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.

Петров, ныне проживающий за границей, заочно арестованный и объявленный в международный розыск, заявлял "Интерфаксу", что отрицает какой-либо вывод денег из "Рольфа". Его защита указывала на отсутствие события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.

В конце 2021 года Генпрокуратура подала к "Рольфу" иск в Химкинский горсуд Московской области, потребовав взыскать с компании в пользу государства 19,4 млрд руб. Генпрокуратура обосновывала свои требования тем, что Петров в период работы депутатом Госдумы управлял компанией и не декларировал свои истинные доходы. В начале 2022 года иск был полностью удовлетворен.

Бизнес "Рольфа" в конце 2021 года планировалось продать одному из крупнейших российских дилерских холдингов "Ключавто". Стороны планировали закрыть сделку в I квартале 2022 года, но этого так и не произошло. Затем стало известно, что вопрос о сделке был поставлен на паузу.