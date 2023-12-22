В "Рольфе" сменился гендиректор

В группе заявили, что не ждут изменений в своей работе из-за передачи Росимуществу

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В АО "Рольф" с 22 декабря гендиректором назначен Алексей Гуляев, сообщил "Интерфаксу" представитель автодилера.

Гуляев с начала 2000-ых годов длительное время работал в структуре "Рольфа", позже занимал руководящие должности в "АвтоСпецЦентре" и "Авилоне", где в 2022-2023 годах работал заместителем гендиректора по сервису.

Светлана Виноградова, до пятницы занимавшая в "Рольфе" должность CEO, назначена первым заместителем Гуляева. Как отмечают в группе, операционное управление "Рольфом" по-прежнему останется под ее руководством. "Команда менеджмента АО "Рольф" продолжит эффективное управление компанией", - добавили в компании.

Передача активов дилерского холдинга "Рольф" во временное управление Росимущества не повлияет на операционную деятельность группы, сообщил также представитель автодилера.

"Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО "Рольф" сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество, как временный управляющий акциями АО "Рольф", намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками", - заявили в компании.

Президент Владимир Путин своим указом передал активы "Рольфа" во временное управление Росимущества. В частности, передаются принадлежавшие кипрской Delance Limited акции основного юрлица дилера - АО "Рольф", а также все доли в юрлицах дилерской группы - ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и ООО "Рольф Тех".

"Это связано с исключительно экономической целесообразностью, соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом известной международной экономической конъюнктуры", - прокомментировал это решение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его внимание обратили на то, что компания является российской.

"Нет, там же и разные офшорные владения, и так далее. Она - российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - ответил он.

До сих пор в рамках механизма, введенного президентским указом от 25 апреля 2023 года, внешнее управление вводилось только в компаниях, конечными собственниками которых являются международные концерны: Carlsberg, Fortum, Uniper, Danone, Amedia.