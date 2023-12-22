В Кремле не стали комментировать статью WSJ на тему гибели Пригожина

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют сообщения издания The Wall Street Journal (WSJ) о возможной причастности секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева к гибели Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли поддаются комментированию подобные материалы", - сказал Песков журналистам в связи с публикацией статьи.

"К сожалению, WSJ любит заниматься продуцированием pulp fiction", - добавил он.