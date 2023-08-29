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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Петербурга

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бизнесмен Евгений Пригожин похоронен во вторник на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предпринимателя.

Согласно пожеланиям родственников Пригожина, похороны прошли только в их присутствии и присутствии ближайших друзей.

Как сообщалось, Пригожин был в числе пассажиров, погибших 23 августа в результате крушения частного самолета Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург.

Евгений Пригожин Петербург
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