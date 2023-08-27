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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

СКР подтвердил личности погибших в катастрофе самолета под Тверью

СКР подтвердил личности погибших в катастрофе самолета под Тверью
Фото: Виталий Шустров/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ сообщает, что личности десяти погибших в результате авиакатастрофы 23 августа в Тверской области установлены.

"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам, личности всех десяти погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", - сообщает ведомство.

Ранее со ссылкой на Росавиацию сообщалось, что среди пассажиров самолета были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

"По данным авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy", - говорилось в сообщении Росавиации.

Частный самолет Embraer Legacy вечером 23 августа потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Самолет совершал рейс Москва - Петербург.

К расследованию авиационного происшествия приступила комиссия Росавиации. По данным ведомства, Embraer-135 принадлежал ООО "МНТ Аэро", специализирующемуся на бизнес перевозках.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Евгений Пригожин Тверь Тверская область СКР Дмитрий Уткин
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