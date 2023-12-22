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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

Заместителя гендиректора "Роскосмоса" обвинили в хищении 435 млн руб.

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Олег Фролов и двое предпринимателей арестованы по обвинению в хищении 435 млн рублей при закупке оборудования, сообщает в пятницу телеграм-канал Следственного комитета России.

"Главным следственным управлением СКР расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что каждому из фигурантов предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба "Роскосмоса" подтвердила задержание Фролова и отметила, что "детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела находятся в ведении Следственного комитета".

Роскосмос Олег Фролов СКР
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