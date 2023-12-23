Минобороны РФ сообщило об отражении 16 атак украинских сил за сутки

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили 16 атак вооружённых сил Украины (ВСУ) на ряде направлений фронта, заявило министерство обороны РФ в субботу.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, еще три атаки ВСУ отражены на южнодонецком, две - на краснолиманском направлениях.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Макаровка (ДНР), отмечает Минобороны РФ.

"Суточные потери противника составили до 65-ти военнослужащих, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества, заявляет Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 150-ти военнослужащих, танк, два бронетранспортера, а также орудие Д-30", - сказано в пресс-релизе.

На купянском направлении действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск и Терны Харьковской области, отмечает российское военное ведомство. Потери ВСУ составили до 15-ти военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30, заявляет Минобороны России.

По его данным, "на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и пять автомобилей".

"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30", - сказано в сообщении.

В течение суток в зоне СВО уничтожены 36 украинских беспилотников и танк Leopard-2, средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". В сообщении отмечается, что на донецком направлении были уничтожены четыре танка ВСУ, в том числе один Leopard-2, боевая машина пехоты Bradley.