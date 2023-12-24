Шесть белгородских муниципалитетов подверглись обстрелу за минувшие сутки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 4, по селу Наумовка - 2, по селу Журавлевка - 3 артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - сообщил глава региона.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект одного из сельхозпредприятий, обошлось без последствий. В Волоконовском районе обстрелу из гранатометов СПГ-9 и АГС-17 подверглась окраина хутора Старый, зафиксировано 14 гранатометных выстрелов. По данным Гладкова, никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе пять человек пострадали при атаке моста между поселками Совхозный и Горьковский дроном-камикадзе.

"По селу Мокрая Орловка выпущено 9 минометных снарядов. Никто не пострадал. Есть повреждения в шести частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, в одном доме пробиты крыша и стена. Также под обстрел попала окраина села Сподарюшино - установлено 2 прилета. Обошлось без последствий", - написал Гладков.

"В Краснояружском районе на окраинах поселка Задорожный и села Староселье зафиксировано по 2 прилета, на окраине поселка Прилесье и территории между селами Илек-Пеньковка и Вязовое - по 3 прилета. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор Белгородской области.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал поселок Ленинский, никто не пострадал, разрушений нет.

"По МАПП "Шебекино" выпущено 3 минометных снаряда, также с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также в Середе посажен дрон-камикадзе, который при посадке сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет", - заявил Гладков.