Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области достигло пяти

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Число пострадавших при ударе с помощью дрона-камикадзе по мосту в Грайворонском городском округе выросло до пяти, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

О троих раненых известно сразу, их госпитализировали. Еще двое мужчин, как сообщил позднее губернатор, с места происшествия самостоятельно обратились в стационары.

Гладков уточнил, что состояние всех пяти пострадавших оценивается как средней степени тяжести. "Для дальнейшего лечения все пострадавшие переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал глава региона.

Ранее в субботу он сообщил, что инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский, дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток.