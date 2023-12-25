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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Два человека пострадали при обстреле хутора в Белгородской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Двое местных жителей ранены в результате обстрела хутора Марьино в Белгородской области, сообщил в понедельник глава региона Вячеслав Гладков.

"Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших - у мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Оперативно были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

ВСУ Вячеслав Гладков Белгородская область Украина
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