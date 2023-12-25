Турцию по итогам 2023 года посетят не менее 6,3 млн российских туристов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российский турпоток в Турцию по итогам 2023 года составит не менее 6,3-6,5 млн поездок, прогнозирует ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным Министерства культуры и туризма Турции, с января по ноябрь ее посетили 6,1 млн российских туристов, что на 23% больше, чем за тот же период 2022 года. Это позволяет прогнозировать, что по итогам 2023 года страну посетят не менее 6,3-6,35 млн туристов из России", - говорится в сообщении.

Показатель 2023 года не достигнет доковидных 7 млн туристов. По итогам 11 месяцев турпоток ниже рекордного результата 2019 года на 11%.

Из 6,3 млн визитов россиян в Турцию около 3,5 млн придется на Анталью, более 2 млн - на Стамбул, на провинции Эгейского региона Турции - более 450 тысяч поездок.

"Исторический рекорд по количеству визитов россиян в 2023 году, безусловно, поставит Стамбул, где туристов из России по итогам года станет почти в три раза больше, чем в 2019 году. Турпоток в провинцию Анталья будет на 37% ниже, чем в 2019 году, на Эгейском побережье Турции отставание составит 24%", - подсчитали в АТОР.

Ранее туроператоры отмечали, что Стамбул для россиян - популярный транспортный хаб, и значительная часть турпотока в 2023 году приходилась на транзитных туристов, которые летят рейсами турецких авиакомпаний в третьи страны.

Россия лидирует среди стран, откуда в Турцию приехало больше всего туристов за 11 месяцев 2023 года. На втором месте Германия, откуда прибыли 5,96 млн туристов, на третьем Великобритания - 3,7 млн.