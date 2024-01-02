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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Почти 3,5 млн россиян отдохнули в Анталье в 2023 году

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Почти 3,5 млн российских туристов побывали на курортах Антальи в 2023 году, что на 14% превышает тот же показатель 2022 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) во вторник.

"С 1 января по 31 декабря 2023 года наибольшее количество иностранных туристов прибыло на курорты Антальи из России - 3 461 762 человека. Турпоток из России вырос на 14,1% по сравнению с 2022 годом", - пишет АТОР со ссылкой на управление культуры и туризма Антальи.

Согласно этим данным, Россия - единственный из ключевых рынков этой турецкой провинции, который еще не превысил объемы 2019 года, отставание составило 38%.

На втором месте по итогам 2023 года в Анталье - Германия (3,4 млн человек). На третьем месте - Великобритания (1,4 млн). На четвертом месте - Польша (1,1 млн).

Также в топ-10 стран по турпотоку в Анталью вошли Нидерланды, Казахстан, Румыния, Чехия, Израиль и Украина.

В целом в Анталье в 2023 году отдохнули 15,7 млн иностранных туристов, что на 2,7% больше, чем в рекордном для Антальи 2019 году (15,3 млн).

Российский турпоток в Анталью в декабре 2023 года незначительно превысил 60 тыс., что на 28,4% меньше, чем в декабре 2022 года.

АТОР Анталья
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