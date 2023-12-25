Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации

Предусматривается, что с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

При этом жителям новых регионов материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ.

Согласно действующему законодательству, ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если на день его появления на свет:

1) оба его родителя или единственный родитель имеют гражданство РФ;

2) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является лицом без гражданства;

3) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является иностранным гражданином (при условии, что ребенок родился в РФ);

4) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является иностранным гражданином (при условии, что ребенок родился за пределами РФ и не приобрел гражданство (подданство) иностранного государства по рождению).