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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Совфед одобрил закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала

Согласно документу, маткапитал выплачивается только на детей с гражданством РФ по рождению

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала.

Предусматривается, что с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

При этом жителям новых регионов материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ.

Согласно действующему законодательству, ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если на день его появления на свет: 1) оба его родителя или единственный родитель имеют гражданство РФ; 2) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является лицом без гражданства; 3) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является иностранным гражданином (при условии, что ребенок родился в РФ); 4) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является иностранным гражданином (при условии, что ребенок родился за пределами РФ и не приобрел гражданство (подданство) иностранного государства по рождению).

Кроме того, сенаторы одобрили закон на близкую тему - он позволяет использовать средства материнского капитала для реконструкции жилого помещения в таунхаусах. Такой тип жилья становится все более популярным в России, особенно в крупных городах.

Совет Федерации
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