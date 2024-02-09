Минстрой РФ подготовил проекты актов для расширения применения маткапитала

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой России подготовил проекты актов, которые позволят расширить применение материнского капитала для реконструкции домов блокированной застройки, сообщила пресс-служба ведомства.

"Утверждение разработанных Минстроем России документов позволит использовать средства материнского капитала на реконструкцию довольно популярного сегодня типа жилого здания - дома блокированной застройки или "таунхауса". Для этого гражданам нужно будет подтвердить увеличение общей площади жилья в результате проведения соответствующих работ. Указанные акты направлены на расширение возможностей семей, получающих эту меру господдержки, на улучшение их жилищных условий", - рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Уточняется, что вступил в силу федеральный закон, по которому у владельцев маткапитала есть возможность направить средства на реконструкцию домов блокированной застройки. После направления 50% от суммы маткапитала россияне будут вправе получить остатки средств на эти же цели через полгода. Для этого нужен документ, подтверждающий проведение работ, при которых увеличивается общая площадь жилья.

Согласно проекту приказа Минстроя России, будет утверждена форма подтверждающего документа. Его можно будет получить в течение десяти рабочих дней.