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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Путин отметил подъем военного судостроения в России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Судостроительная отрасль России находится на подъеме и выходит на ритмичное серийное производство боевых кораблей разных классов, заявил на церемонии поднятия флагов на новых боевых кораблях на фрегате "Адмирал Головко" президент Владимир Путин.

"Ввод в состав флота новейших кораблей - еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъёме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения", - сказал он.

Он отметил, что в соответствии с Морской доктриной Россия продолжает работу по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей.

Он также отметил, что на верфях сейчас строятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов.

"Здесь, на "Северной верфи", идет серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035 год планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения. В Татарстане на Зеленодольском заводе создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. А на судостроительном заводе в Керчи - два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота", - сказал Путин.

Кроме того, как отметил президент, на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде также строятся два больших десантных корабля. "В период до 2035 года эту серию планируется увеличить и выпустить еще семь кораблей", - заявил он.

Также Путин сообщил, что на стапелях завода "Пелла" в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота, а на "Средне-Невском судостроительном заводе" - морские тральщики.

"На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе уже размещены заказы на производство шести корветов, а также четырех малых ракетных кораблей. Также рассматривается возможность строительства там серии фрегатов", - сообщил президент.

Такая системная работа, как заявил Путин, обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников, а это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе и для гражданского судостроения.

Владимир Путин ВМФ Зеленодольск Пелла Северная верфь
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