Что случилось этой ночью: вторник, 26 декабря

Атака ВСУ в Феодосии, вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла, японский космический аппарат вышел на орбиту Луны

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Беспилотник атаковал базу с военными США близ аэропорта в Иракском Курдистане. Есть раненые.

- Нетаньяху назвал условия достижения мира на Ближнем Востоке. Это уничтожение движения ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и дерадикализация всего палестинского общества.

- Туристам упростили доступ к управлению снегоходами на российских курортах. Обладатели водительских права категории А и B1 смогут свободно управлять мотовездеходной техникой, а обладатели категорий В, С и D - после прохождения обязательного инструктажа.

- Глава Крыма сообщил об атаке ВСУ в районе Феодосии. Территория порта оцеплена.

- Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2,8 км. Шлейф протянулся на 5 км.