Россельхознадзор не видит дефицита вакцин наиболее значимых болезней птиц

До сентября 2023 года зарубежные вакцины поставлялись в Россию без ограничений, отметил Сергей Данкверт

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские птицеводы полностью обеспечены вакцинами для профилактики болезней птицы за счет отечественных разработок, которые успешно замещают импортные препараты, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он добавил, что дефицита вакцин не отмечается.

"С учетом произведенного и ввезенного объема вакцин потребность в них для птицы на 2023 год обеспечена, - заверил он. - Дефицита вакцин от наиболее распространенных и экономически значимых инфекционных болезней птиц не наблюдается".

Средний объем годового использования вакцин для профилактики болезней птиц в стране превышает 30,5 млрд доз. При этом объем отечественное производства таких вакцин за 11 месяцев составил 17,7 млрд доз. До 1 сентября 2023 года поставки зарубежных вакцин осуществлялись без ограничений, и за 11 месяцев импортных вакцин было ввезено 18,1 млрд доз, уточнил Данкверт.

Таким образом российские птицеводы в текущем году не испытывали недостатка в вакцинах. "Для профилактики основных заболеваний - болезнь Ньюкасла, инфекционный бронхит кур, инфекционная бурсальная болезнь - существуют отечественные аналоги", - подчеркнул глава ведомства.