Астраханские птицефабрики начнут продавать яйца по цене ниже рыночной

Торговые точки будут работать по три часа в день, в одни руки будут продавать не более 30 яиц

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Более десятка точек продажи яиц от местных птицефабрик по цене ниже рыночной откроют в Астрахани с 22 декабря, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности, торговли и энергетики.

Отмечается, что эти меры приняты "в целях исключения возникшей социальной напряженности в продовольственном секторе".

"В местах с высокой покупательской проходимостью, расположенных в спальных районах города, на действующих ярмарочных и дополнительных городских площадках для проведения выездной торговли птицефабрики региона представят свою продукцию по цене ниже рыночной, в зависимости от категории яиц. В случае повышенного покупательского спроса количество точек будет увеличено", - говорится в сообщении.

В городе будет организовано 14 точек по продаже яиц, которые будут работать попеременно с 9:00 до 12:00 (с 8:00 до 11:00 по московскому времени) с 22 декабря по 24 декабря и с 28 декабря по 30 декабря. В торговле примут участие птицефабрики "Харабалинская", "Степная" и "Владимировская".

"С целью исключения фактора покупки яиц по сниженной цене для дальнейшей перепродажи по завышенной цене птицефабриками, участвующими в торговле, принято решение об ограничении продажи товара в одни руки не более 30 штук", - приводятся в сообщении слова главы министерства промышленности, торговли и энергетики региона Ильи Волынского.

По информации территориального органа госстатистики, в ноябре в Астраханской области яйца подорожали на 16,3%.

Как сообщалось, рост цен на яйца стал предметом особого внимания властей в последнее время. Так, президент РФ Владимир Путин в прямом эфире в прошлый четверг объяснил их подорожание сбоем в работе правительства, не обеспечившего импорт в должном размере на фоне повышенного спроса. Он выразил надежду, что принимаемые меры позволят улучшить ситуацию.

Для стабилизации ценовой ситуации Минсельхоз предложил обнулить таможенные пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, что позволит ввезти в страну 1,2 млрд яиц. Таможенная подкомиссия одобрила это предложение.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев прогнозирует снижение цен на яйца после Нового года. Он также обращает внимание на то, что яйца являются сезонным продуктом, спрос на который всегда растет в этом время, "подтягивая" за собой и цены.