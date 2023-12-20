Минсельхоз не ждет роста производства мяса птицы в России по итогам 2023 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз прогнозирует сохранение производства птицы в России в 2023 году на уровне прошлого года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом ведомства в правительство.

Письмо подготовлено по поручению президента, сформулированному после совещания с членами правительства 25 октября.

"Производство птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий по итогам 2023 года оценивается на уровне 2022 года", - цитирует источник содержание письма.

В 2022 году производство птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 7 040,2 тысячи тонн, что на 292,2 тысячи тонн (на 4,3%) больше, чем в 2021 году, напоминают авторы письма. В сельхозорганизациях производство увеличилось на 307,8 тысячи тонн (на 4,9%) и составило 6 534,6 тысячи тонн.

По оценке Минсельхоза, уровень самообеспечения мясом птицы, включая пищевые субпродукты, в 2022 году составил 103,8%.

В первом полугодии 2023 года сельхозорганизации произвели 3 271,1 тыс. тонн мяса птицы (на убой в живом весе), что на 1,6% (на 52,4 тысячи тонн) больше прошлогоднего.

Информируя о принятых мерах для стабилизации ситуации на рынке мяса птицы в условиях повышенного спроса и роста цен, Минсельхоз сообщает, что достигнута договоренность с производителями об оперативном наращивании объемов производства. Кроме того, принято решение о целесообразности введения на 2024 год тарифной льготы на ввоз в Россию некоторых видов мяса птицы в объеме до 160 тысяч тонн.

По решению совета ЕЭК, размер этой квоты установлен в 140 тысяч тонн. Речь идет о поставках замороженного обваленного мяса кур, а также о необваленных грудках и кусках из них (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС). В настоящее время продукция под этими кодами облагается пошлиной в 80%.

Минсельхоз также напоминает, что вместе с отраслевыми союзами и руководителями птицефабрик яичного и мясного направления выработал мер господдержки для наращивания объемов производства яиц и мяса птицы. Они направлены на расширение мощностей птицефабрик в рамках модернизации, технического и технологического обновления действующих производственных площадок, а также повышения их биобезопасности.

Кроме того, принято решение о расширении направлений льготного кредитования для бройлерного производства. Как считают в ведомстве, принимаемые меры будут способствовать привлечению дополнительных инвестиций в птицеводство.

На совещании 25 октября Путин обратил внимание на рост цен на курятину и порекомендовал правительству своевременно реагировать на ситуацию на рынке: "Надо своевременно это делать, тогда и роста бы не было такого".

По его словам, в таких ситуациях "правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе закупки по импорту у ближайших соседей".

Президент обратил внимание на то, что с начала года к тому времени цены на мясо птицы выросли более чем на 27%.

По данным Росстата, с начала года (по 13 декабря) курятина подорожала на 29,6%. Но в последние две недели цены начали медленно снижаться.