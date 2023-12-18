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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в Петербурге

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин ждет своих коллег из стран СНГ в конце декабря на неформальной встрече в Санкт-Петербурге.

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"Рассчитываю увидеться совсем скоро - в конце декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге", - сказал Путин в видеообращении к участникам совета глав правительств СНГ, который собрался в понедельник на ВДНХ.

Путин попросил премьеров стран Содружества передать самые теплые приветствия руководителям своих государств, встречу с которыми ждет в конце декабря.

Владимир Путин СНГ
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