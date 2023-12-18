Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в Петербурге

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин ждет своих коллег из стран СНГ в конце декабря на неформальной встрече в Санкт-Петербурге.

"Рассчитываю увидеться совсем скоро - в конце декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге", - сказал Путин в видеообращении к участникам совета глав правительств СНГ, который собрался в понедельник на ВДНХ.

Путин попросил премьеров стран Содружества передать самые теплые приветствия руководителям своих государств, встречу с которыми ждет в конце декабря.