Шойгу сообщил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие успешно выполнили задачу по срыву контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник.

"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них - сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По оценке министра обороны России, "этому способствовало несколько определяющих факторов: создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники".

"И прежде всего - умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан", - подчеркнул он.

Говоря об итогах прошедшего недавно заседания расширенной коллегии военного ведомства, где были подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, Шойгу отметил, что "Верховный главнокомандующий высоко оценил работу руководства и личного состава министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач".