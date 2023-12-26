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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Шойгу сообщил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ

Шойгу сообщил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие успешно выполнили задачу по срыву контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник.

"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них - сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По оценке министра обороны России, "этому способствовало несколько определяющих факторов: создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники".

"И прежде всего - умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан", - подчеркнул он.

Говоря об итогах прошедшего недавно заседания расширенной коллегии военного ведомства, где были подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, Шойгу отметил, что "Верховный главнокомандующий высоко оценил работу руководства и личного состава министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач".

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу ВСУ Украина Минобороны РФ
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