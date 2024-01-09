Министр обороны РФ сообщил, что ВСУ за 2023 г. потеряли более 215 тыс. человек

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за 2023 год Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 215 тысяч человек.

"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Глава Минобороны РФ также заявил, что поиск Киевом возможностей восполнить ряды украинской армии только затянет военный конфликт.

"С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что "несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев".

Шойгу заявил, что российские военнослужащие будут последовательно достигать целей специальной военной операции. По его словам, войска РФ сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.