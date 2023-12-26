Путин проведет заседание Госсовета по укреплению роли педагога и наставника

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир проведет 27 декабря в Кремле заседание Государственного Совета, которое будет посвящено укреплению роли педагога и наставника, сообщила пресс-служба главы государства.

"Участники встречи подведут итоги уходящего Года педагога и наставника, расскажут о мерах, повышающих авторитет профессии учителя, а также обсудят актуальные проблемы развития института наставничества", - говорится в сообщении.

С докладами выступят министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отмечает пресс-служба.