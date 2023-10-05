Учителем года России стал педагог заграншколы в Иране Олег Янковский

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Победителем всероссийского конкурса "Учитель года России 2023" стал учитель русского языка и литературы школы при посольстве России в Иране Олег Янковский, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Победитель всероссийского конкурса "Учитель года России 2023" - Янковский Олег Игоревич, учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве Российской Федерации в Исламской республике Иран", - сказала Голикова в ходе объявления призёров и победителей конкурсов "Учитель года" и "Первый учитель".

Призерами конкурса стали учитель физкультуры из Луганской народной республики Антон Кандауров, учитель математики из Татарстана Арман Костанян, учительница английского языка из Чеченской республики Бэлла Яндиева и учитель физики из Белгородской области Михаил Ладных.

Победителем конкурса "Первый учитель" стала учитель начальных классов Оксана Крумина из Свердловской области.

"Вы для нас абсолютно все победители вне зависимости от того, кого мы сейчас увидим на этой сцене. Вы соревновались перед авторитетным жюри, перед экспертами, показывали свои лучшие знания и умения и общались. Это главное. И то, что вы почерпнули здесь, вы привезёте в свои регионы", - сказала Голикова.

Она также отметила, что за последние годы авторитет учителя растет, в профессию приходит все больше молодых людей. "И тому свидетельство - поступление в высшие учебные заведения на специальность педагога. В этом году это 905 тыс. заявлений, наш конкурс - 12 человек на место", - отметила Голикова.

"У нас классных руководителей более 4 тыс. (...) Наши учителя самые лучшие, самые замечательные, самые добрые!" - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Конкурс "Учитель года России" утвержден приказом Минобрнауки России в 2004 году для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей России. В 2023 году он проходит в 34-й раз, финал стартовал 22 сентября в Подмосковье, в нем принимают участие 90 человек: педагоги городских и сельских школ разных возрастов и с разным педагогическим стажем.