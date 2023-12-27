ФАС проверит рост цен на АЗС "ЛУКОЙЛа" в Нижегородской области и Пермском крае

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы возбудили дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении дочерних компаний "ЛУКОЙЛа" в Нижегородской области и Пермском крае, сообщила ФАС.

Нижегородское и Пермское управления службы выявили повышение цен на бензины Аи-92 и Аи-95 на АЗС "ЛУКОЙЛа" в этих регионах в период низких оптовых (биржевых) цен бензина. Дела возбуждены в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" и ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт".

Если будет установлен факт нарушения закона "О защите конкуренции", компаниям может быть назначен административный штраф или выдано предписание о перечислении полученного от противоправных действий дохода в федеральный бюджет.

На прошлой неделе, до возбуждения дела, Пермское УФАС начало проверку "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта" по факту повышения цены на бензин и дизтопливо 16 и 20 декабря. "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" занимает доминирующее положение с долей более 70% на региональном рынке.