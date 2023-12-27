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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Путин поручил кабмину найти системные решения проблемы оплаты труда учителей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать системные предложения для решения проблемы неравномерной оплаты труда учителей в разных регионах страны.

"Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя", - сказал он на заседании Госсовета.

Путин напомнил, что в 2012 году было принято решение о доведении зарплаты учителей до средней по региону.

"Нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов и, прежде всего, заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране", - сказал Путин в связи с этим.

Он подчеркнул, что "труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров".

По его словам, такая ситуация нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей.

"Доходы по региону ниже, чем в целом по стране, значит, и зарплата учителя отстает. От этого теряется качество образования", - пояснил Путин.

Владимир Путин
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