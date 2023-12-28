ЦИК зарегистрировал уполномоченных Слуцкого и Даванкова на выборах президента

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение о регистрации уполномоченных представителей партий ЛДПР и "Новые люди" на выборах президента, их уполномоченных по финансовым вопросам и дал разрешение на открытие специальных избирательных счетов.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий был выдвинут на съезде партии 19 декабря, 25 декабря он подал документы в ЦИК. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков был выдвинут на съезде "Новых людей" 24 декабря, 25 декабря он также подал документы в ЦИК.