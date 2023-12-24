"Новые люди" выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента РФ

Владислав Даванков Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Съезд "Новых людей" выдвинул от партии кандидатуру вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова для участия в выборах президента РФ.

"В результате подсчета бюллетеней... За выдвижение Даванкова - 69 бюллетеней (из 69 выданных), против - 0", - сказал представитель счетной комиссии на съезде партии в воскресенье.

39-летний Даванков в сентябре участвовал в выборах мэра Москвы, он набрал 5,34% голосов избирателей. На выборы президента РФ он также пойдет и от "Партии роста" - ранее две партии объявили о своем объединении.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что в Центризбирком России поступили заявки от 16 кандидатов на участие в президентских выборах 15-17 марта следующего года.

Известно, что от КПРФ на выборы пойдет Николай Харитонов, от ЛДПР - Леонид Слуцкий, съезды "Единой России" и "Справедливой России" поддержали кандидатуру Владимира Путина. При этом действующий президент пойдет на выборы самовыдвиженцем.