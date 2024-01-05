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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Слуцкий и Даванков зарегистрированы кандидатами на выборы президента 2024 года

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ (ЦИК) зарегистрировал кандидатами на президентские выборы 2024 года главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова.

Два соответствующих постановления ЦИК были приняты на заседании комиссии в пятницу.

1 января "Интерфаксу" сообщали в ЦИК, что Слуцкий и Даванков подали документы в Центризбирком для регистрации кандидатами в президенты РФ.

ЦИК России 28 декабря 2023 года принял решение о регистрации уполномоченных представителей партий ЛДПР и "Новые люди" на выборах президента, уполномоченных по финансовым вопросам кандидатов от партий Слуцкого и Даванкова, и дал разрешение на открытие специальных избирательных счетов кандидатов.

Слуцкий был выдвинут на съезде ЛДПР 19 декабря, Даванков - на съезде "Новых людей" 24 декабря.

Совет Федерации 7 декабря прошлого года принял постановление о назначении выборов президента РФ. Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов президента в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

ЛДПР Новые люди Леонид Слуцкий Владислав Даванков ЦИК РФ
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