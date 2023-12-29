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ОДК освоила ремонт электронного блока управления иностранным двигателем SSJ-100

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в "Ростех") освоила модульный ремонт электронного блока управления франко-российским двигателем SaM146, которым оснащаются самолеты Superjet 100, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха".

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Способ ремонта разработан в кооперации компаний "ОДК-Сатурн", "ОДК-Стар" и "Аэрофлот" (его дочерняя компания "Россия" - крупнейший эксплуатант Superjet 100).

"Электронный блок управления двигателем был одним из наиболее критичных компонентов, влияющих на эксплуатацию двигателей SaM146. Специалистам ОДК удалось разработать и сертифицировать новый вид ремонта, позволяющий выявлять неисправные модули и производить их замену. Ожидается, что первые отремонтированные блоки управления поступят в эксплуатацию в январе-феврале 2024 года", - отметили в "Ростехе".

Также, по данным госкорпорации, "ОДК-Сатурн" сертифицировала модификации SaM146 c альтернативной конструкцией топливного фильтра. В данным момент разрабатывается технология промывки импортозамещенных фильтров, что позволит продлевать срок их эксплуатации. Помимо этого, одобрены ремонты клапана воздушного стартера, камеры сгорания и других компонентов мотора.

Ранее в декабре сообщалось, что ОДК поставила эксплуатантам Superjet 100 первую партию импортозамещенных свечей зажигания для SaM146.

SaM146 ранее выпускала российско-французская компания PowerJet, учрежденная "ОДК-Сатурн" и французской Safran Aircraft Engines. В проекте французы отвечали за "горячую" часть двигателя (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления), российская сторона - за "холодную" (вентилятор и турбина низкого давления). Общая сборка двигателей производилась на площадке "ОДК-Сатурн" в Рыбинске (Ярославская область).

После введения прошлогодних санкций PowerJet уведомила российских партнеров о приостановке контрактных обязательств. Полностью прекратились поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг. "Ростех" сообщал, что работает над повышением компетенции по ремонту Superjet 100.

В 2024 году ожидается запуск серийного производства импортозамещенной версии "Суперджета" (SJ-100): их планируется оснащать российскими двигателями ПД-8.

Superjet 100 ОДК
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