Российские депутаты и сенаторы пересаживаются на машины Lada Vesta

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Водители управления делами президента, перевозящие в том числе депутатов Госдумы и сенаторов, вышли на работу на отечественных автомобилях, сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов.

"Управление делами президента, осуществляющее в том числе транспортное обслуживание Госдумы и Совета Федерации, переходит на отечественные автомобили Lada Vesta", - написал в четверг Парфенов в телеграм-канале.

Он отметил, что "сегодня первый день, когда водители вышли на работу уже на российских машинах".

Ранее сообщалось, что и в регионах парламентарии также будут пользоваться автомобилями российской сборки.