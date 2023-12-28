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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Российские депутаты и сенаторы пересаживаются на машины Lada Vesta

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Водители управления делами президента, перевозящие в том числе депутатов Госдумы и сенаторов, вышли на работу на отечественных автомобилях, сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов.

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"Управление делами президента, осуществляющее в том числе транспортное обслуживание Госдумы и Совета Федерации, переходит на отечественные автомобили Lada Vesta", - написал в четверг Парфенов в телеграм-канале.

Он отметил, что "сегодня первый день, когда водители вышли на работу уже на российских машинах".

Ранее сообщалось, что и в регионах парламентарии также будут пользоваться автомобилями российской сборки.

Совет Федерации Lada Госдума
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