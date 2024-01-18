Дума приняла в I чтении проект о локализации машин для такси в регионах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении проект закона о предоставлении субъектам РФ права устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей легковых такси.

Проект закона №481272-8 внесен в Госдуму председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и председателем комитета ГД по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым.

Законопроектом предлагается предоставить право субъектам РФ устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси, измеряемому в баллах в соответствии с постановлением правительства РФ от 17 мая 2005 года № 719.

При этом решения субъектов РФ об установлении требований к локализации автомобилей такси не будут распространяться на транспортные средства, которые уже используются в качестве такси на момент принятия таких решений. Таким образом, акт субъекта РФ не будет иметь обратной силы и не будет обязывать таксопарки и самозанятых отказаться от использования низколокализованных автомобилей такси, которые они уже начали эксплуатировать на момент вступления акта в законную силу, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект дает право правительству РФ устанавливать категории транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, на которые не будут распространяться требования о локализации. Так, например, "на сегодня нецелесообразно распространять требования о локализации на транспортные средства стоимостью более 4 млн руб., используемые в качестве легковых такси для пассажирских перевозок повышенной комфортности: "бизнес-класс" и выше (стоимость автомобилей "Мерседес-Бенц" классов С и E, традиционно используемых для таких перевозок, на ноябрь 2023 года составляет соответственно от 5 и от 6 млн руб., для автомобилей 2021-2022 года выпуска)", отмечается в документе.

Это связано с тем, что на сегодняшний день не обеспечено предложение высоколокализованных автомобилей данной категории. Подобное исключение позволит обеспечить непрерывность оказания пассажирских перевозок повышенной комфортности с учетом отсутствия в настоящее время у отечественных автопроизводителей моделей легковых автомобилей, соответствующих указанной категории перевозок, отметили авторы инициативы.

Разработчики проекта закона рассчитывают, что при введении в будущем обязательных требований по локализации к автомобилям, используемым в качестве легковых такси, будет сформирован значительный (порядка 100 тыс. автомобилей ежегодно) рынок сбыта для отечественных автопроизводителей со стабильным спросом. Тем самым будут простимулированы продажи и производство российских легковых автомобилей.

Кроме того, "будет обеспечена импортонезависимость российской сети такси (независимость от импортных поставок автомобилей, комплектующих, запчастей, а также от импортных поставок оборудования и программного обеспечения для технических сервисов), то есть независимость от санкционного давления".

Дополнительным эффектом от предлагаемой меры станет стимулирование зарубежных автопроизводителей к максимальной локализации производства в России, что позволит рассчитывать на приток дополнительных инвестиций в отрасль и рост налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ, говорится в пояснительной записке.

Там же отмечается, что "в текущих условиях наблюдается существенное падение продаж новых автомобилей на внутреннем рынке". Так, если в 2021 году объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составил 1,67 млн единиц, то в 2022 г. - только около 0,67 млн единиц; прогноз на 2023 г.: около 1 млн автомобилей, указывается в документе.

Разработчики обращают внимание, что "без применения дополнительных мер стимулирования спроса на продукцию отечественных автопроизводителей будут нарастать риски роста прямого импорта автомобилей из-за рубежа - так, если в январе-марте 2022 года доля продаж легковых и легких коммерческих автомобилей, произведенных в КНР, на российском рынке составляла чуть более 6%, то к декабрю она уже превысила 21%, а в 2023 году, по прогнозам аналитиков, достигнет 35-40% с тенденцией к дальнейшему росту.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект закона, отметил, что его принятие "позволит поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития, появления новых рабочих мест".

Ранее было принято решение о замене автопарка Госдумы на отечественные марки. С нового года в думский гараж поступили 33 автомобиля Lada Vesta. Постепенно, по мере выбытия иномарок из строя, депутаты будут обеспечиваться машинами "Москвич", "Лада", "Аурус". Как ранее отмечалось, Володин в качестве служебного автомобиля использует "Аурус", а в нерабочее время ездит на "Москвиче-3".