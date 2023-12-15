Глава "АвтоВАЗа" отметил, что Lada подорожала на 40% с февраля 2022 года

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Рост цен на автомобили Lada на 40%, о котором накануне говорил в итоговом прямом эфире президент Владимир Путин, произошел за период с февраля 2022 года и наполовину был обеспечен еще в период бытности Renault контролирующим акционером "АвтоВАЗа", заявил журналистам глава компании Максим Соколов.

Путин, отвечая накануне на вопрос о том, почему цены на Lada существенно выросли, сказал, что их рост составил 40% и признал, что это существенное удорожание. "С чем это связано, мне кажется, и так всем понятно. Но раз такой вопрос есть, объясню. Когда европейские, японские, южнокорейские бренды ушли из России, то, конечно, они ушли вместе с компонентами, возник вопрос с развитием собственной базы", - сказал он в четверг в прямом эфире.

В свою очередь, Соколов в пятницу уточнил журналистам, что 40-процентный рост цен на продукцию "АвтоВАЗа" имел место, если считать с февраля 2022 года.

"Конечно, если говорить о периоде с февраля 2022 года, то цифра в 40% в полной мере соответствует. Мы помним, что первая половина этого роста, первые 20%, были еще в тот период, до мая 2022 года, когда "АвтоВАЗом" управлял концерн Renault. За 2022 год, уже когда государство взяло в свои руки штурвал управления нашим флагманом отечественного автопрома, рост был не такой существенный – в пределах 4%. Если говорить о средневзвешенном росте по итогам 2023 года, то это цифра около 11%", - сказал Соколов журналистам.

Глава "АвтоВАЗа" добавил, что фактическая доступность автомобилей для конечного потребителя зависит, в частности, от работы мер господдержки спроса.

"Ведь они были, и в какие-то периоды, когда эта поддержка была в формате субсидирования лизинга, проектов автокредитования, мы видели фиксацию или снижение цен. Кстати, даже сейчас мы видим, что за счет скидок и той программы лояльности, которую мы для своих клиентов объявили в дилерских центрах Lada перед Новым годом на автомобили Vesta, уже идет фактически экономия средств при приобретении автомобиля. Мы также предлагаем фактически "льготное автокредитование" без мер господдержки за счет средств нашего "Авто финанс банка", - добавил Соколов.