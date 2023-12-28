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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Основной производитель куриных яиц в Липецкой области ограничил отпускные цены

Основной производитель куриных яиц в Липецкой области ограничил отпускные цены
Фото: Павел Колядин/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Управление сельского хозяйства Липецкой области и сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовый потребительский кооператив "Экоптица" подписали соглашение об установлении предельной отпускной цены на куриные яйца, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Цель соглашения - стабилизировать цены на пищевые яйца.

"В договорах поставки куриных яиц, которые предприятие заключает с торговыми сетями, до конца действия соглашения устанавливается предельная отпускная цена", - говорится в сообщении.

В региональном правительстве "Интерфаксу" сообщили, что соглашение подписано пока на месяц. "В рамках наших полномочий мы держим процесс (стабилизации цен - ИФ) в регионе на контроле. С учетом тех мер, которые принимаются на федеральном уровне, мы ожидаем, что по итогам января цены стабилизируются. Тогда соглашение станет неактуальным", - сказал собеседник агентства.

"Экоптица" - сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив (СПССПК) основан в 2010 году путем слияния двух региональных птицефабрик. Это основной производитель куриных яиц в Липецкой области. Две его площадки расположены в Липецком и Грязинском районах. На предприятии получают 1,3 млн яиц в день. По итогам 2023 года компания планирует произвести 510 млн штук пищевых яиц. Для обеспечения населения региона необходимо порядка 290 млн яиц в год.

Липецкая область Экоптица
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