Минсельхоз РФ отметил снижение цен у производителей яиц

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Цены производителей яиц в РФ за последние две недели снизились.

Как сообщает Минсельхоз РФ со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Максима Титова, принятые для стабилизации ценовой ситуации меры дают результаты. "За последние две недели у производителей цены снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй категории яиц. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях", - сказал он.

Как заявил журналистам гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, по экспертным оценкам, производство яиц в прошлом году показало положительную динамику. Прогнозируется, что в текущем году рост производства сохранится, считает он.

"Как и ожидалось, после окончания периода повышенного предновогоднего спроса цены на куриные яйца стабилизировались и уже пошли вниз в оптовом сегменте. В ближайшее время ожидаем их снижения и в рознице", - заявил он.

По словам зампредседателя правительства Ленинградской области - председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, в настоящее время на птицефабриках региона, где расположены крупнейшие производители яиц в РФ, наблюдается снижение отпускных цен на яйца. "На сегодня птицефабрики законтрактовали поставки основного объема яиц на полгода вперед по стабильной цене. Дополнительный объем яиц, появляющийся у птицефабрик и поступающий на рынок, торгуется на спотовых биржевых площадках уже со снижением стоимости порядка 5%", - сказал он.

Стабилизацию цен на яйца отметили и в сети "Магнит".

"Мы видим позитивное изменение тренда: в конце декабря большая часть птицефабрик остановила рост отпускных цен, а некоторые из них начали корректировать свои предложения, предлагая более дешевый товар, чем в ноябре - первой половине декабря прошлого года, - заявили в компании. - В ряде регионов уже наблюдается снижение цен, что позволяет говорить о начавшей стабилизации ценовой ситуации".