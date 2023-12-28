Правительство РФ выделило свыше 3,8 млрд руб. фонду "Защитники Отечества"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Более 3,8 млрд рублей получит в следующем году от правительства РФ фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", сообщается на сайте кабинета министров.

"Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.

Таким людям оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов, ставших инвалидами, предусмотрено обеспечение средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды.

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".