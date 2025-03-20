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Фонд "Защитники отечества" будет помогать родным бойцов СВО, пропавших без вести

Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин возложил на фонд "Защитники отечества" обязанность по поддержке членов семей пропавших без вести участников СВО.

Согласно указу главы государства, опубликованному в четверг на официальном интернет-портале правовой информации, положение о фонде дополняется следующим абзацем: "Деятельность фонда также направлена на организацию и оказание поддержки и помощи членам семей лиц, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими в связи с участием в специальной военной операции".

Согласно еще одному нововведению, фонд должен оказывать таким лицам психолого-психотерапевтическую помощь, содействие в получении мер социальной поддержки, услуг, бесплатной юридической помощи, "содействие по вопросам, связанным с безвестным отсутствием таких лиц, в том числе касающемся проведения идентификационных генетических исследований".

Владимир Путин
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