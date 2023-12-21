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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В Москве вновь отказались от фейерверков на Новый год

В Москве вновь отказались от фейерверков на Новый год
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Москве не планируется проведение праздничных фейерверков во время новогодних каникул, сообщили "Интерфаксу" в департаменте культуры столицы.

"Проведение праздничных фейерверков, как и в прошлом году, в новогодние каникулы в Москве не запланировано", - сказали агентству в пресс-службе департамента.

В ведомстве добавили, что в новогоднюю ночь в столице пройдут праздничные мероприятия в парках и на фестивальных площадках, а жители и гости города смогут "почувствовать атмосферу праздника - посетить катки, полюбоваться украшенными улицами и погулять в парках".

Москва
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