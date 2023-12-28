Фонд кино выделит деньги на новую экранизацию "Буратино"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Фонд кино поддержит в производстве фильмы об Александре Пушкине, Петре I, новую экранизацию "Буратино" и приквел франшизы "Последний богатырь", сообщили в пресс-службе Фонда.

"Фондом кино завершены процедуры отборов на поддержку производства художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства (...) По результатам проведения процедур отборов к получению поддержки было утверждено 9 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства", - говорится в сообщении.

Финансирование будет выделено на проект студии ТРИТЭ Никиты Михалкова о Петре I "Рождение империи", который повествует о жизни Петра во время Северной войны, на фильм об Александре Пушкине "Пророк" ("Централ Партнершип"), новую экранизацию "Буратино" ("Водород 2011") и приквел к серии фильмов "Последний богатырь" - "Первый богатырь" ("ВБД Груп").

Также Фонд кино поддержит производство проектов кинокомпании СТВ - фильму "Горыныч", по сюжету которого лейтенанту ВМФ придется подружиться с детенышем Горыныча, чтобы с ним спасти Русское княжество, и фильму "Девятая планета".

Кроме того, Фонд выделит финансирование на производство фильма "Василий" компании "Арт Пикчерс Студия" о братьях-близнецах, разлученных в детстве, шпионского триллера "Гуантанамера", фильм, события которого происходят во время Холодной войны "Северный полюс - 8" (компания "Централ Партнершип").

Также Фонд кино выбрал еще 11 фильмов, которые создают студии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства, для них также будет выделено финансирование.