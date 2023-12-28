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Фонд кино выделит деньги на новую экранизацию "Буратино"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Фонд кино поддержит в производстве фильмы об Александре Пушкине, Петре I, новую экранизацию "Буратино" и приквел франшизы "Последний богатырь", сообщили в пресс-службе Фонда.

"Фондом кино завершены процедуры отборов на поддержку производства художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства (...) По результатам проведения процедур отборов к получению поддержки было утверждено 9 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства", - говорится в сообщении.

Финансирование будет выделено на проект студии ТРИТЭ Никиты Михалкова о Петре I "Рождение империи", который повествует о жизни Петра во время Северной войны, на фильм об Александре Пушкине "Пророк" ("Централ Партнершип"), новую экранизацию "Буратино" ("Водород 2011") и приквел к серии фильмов "Последний богатырь" - "Первый богатырь" ("ВБД Груп").

Также Фонд кино поддержит производство проектов кинокомпании СТВ - фильму "Горыныч", по сюжету которого лейтенанту ВМФ придется подружиться с детенышем Горыныча, чтобы с ним спасти Русское княжество, и фильму "Девятая планета".

Кроме того, Фонд выделит финансирование на производство фильма "Василий" компании "Арт Пикчерс Студия" о братьях-близнецах, разлученных в детстве, шпионского триллера "Гуантанамера", фильм, события которого происходят во время Холодной войны "Северный полюс - 8" (компания "Централ Партнершип").

Также Фонд кино выбрал еще 11 фильмов, которые создают студии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства, для них также будет выделено финансирование.

Фонд кино Централ Партнершип ТРИТЭ Александр Пушкин Никита Михалков Петр I
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