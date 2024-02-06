"Марс Медиа Энтертейнмент" и "Базелевс" исключены из лидеров кинопроизводства

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Совет Фонда кино определил список лидеров отечественного кинопроизводства в 2024 году, впервые с 2020 года список сократился на две компании, в него не вошли "Базелевс" и "Марс Медиа Энтертейнмент".

Так, согласно сообщению Фонда кино, список лидеров отечественного кинопроизводства вошли восемь компаний: "Арт Пикчерс Студия" Федора Бондарчука, "ВБД Груп", "Дирекция Кино", "Кинокомпания "СТВ", "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова", "Централ Партнершип", ООО "Водород 2011" и "1-2-3 Продакшн".

Список лидеров отечественного кинопроизводства с 2020 года до этого года оставался без изменений, в него входило 10 компаний. В этом году из него исключены компании ООО "ММЕ" ("Марс Медиа Энтертейнмент", основатель Рубен Дишдишян) и "Базелевс" (основана Тимуром Бекмамбетовым, в 2022 году продал свою долю).

Компании-лидеры могут претендовать на софинансирование проектов, а также прокат отечественных картин как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег, каждый проект проходит конкурсный отбор в рамках питчинга Фонда кино. При этом проекты лидеров соревнуются между собой в отдельном конкурсе и получают господдержку в приоритетном порядке. У кинокомпаний-лидеров больше шансов получить деньги фонда безвозмездно, чем у тех продюсеров, кто в список лидеров не входит.