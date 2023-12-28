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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Borets получил разрешение правкомиссии на завершение выкупа евробондов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Производитель оборудования для нефтегазовой промышленности Borets получил разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России на завершение выкупа еврооблигаций с погашением в 2026 году, сообщила компания.

В конце мая Borets заявил о готовности выкупить у инвесторов евробонды с погашением в 2026 году на сумму до $50 млн, в ходе сбора заявок лимит выкупа был увеличен до $80 млн. Цена выкупа определялась в рамках модифицированного голландского аукциона, диапазон составлял от $637,5 до $737,5 за $1000 номинала. Держатели еврооблигаций по итогам тендера предъявили к выкупу долговые бумаги на $53,7 млн, сообщила компания в конце июня, отметив, что для завершения сделки понадобится разрешение правкомиссии.

Поскольку такое разрешение получено, в январе компания объявит итоговые результаты выкупа, в том числе цену приобретения еврооблигаций и финальный объем, который будет принят к выкупу, говорится в опубликованном в четверг сообщении.

Выпуск евробондов с погашением в 2026 году Borets разместил под 6% годовых в сентябре 2020 года. Первоначальный объем выпуска составлял $350 млн. С конца прошлого года компания провела несколько раундов замещения евробондов локальными облигациями, коэффициент замещения по итогам всех обменов составил 72,6%.

Borets
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