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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Компания из группы Borets стала резидентом САР в Калининграде

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область) пополнила международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Салтекор Инвестментс", говорится в материалах управляющей компании САР.

Основной профиль нового участника связан с деятельностью холдинговых компаний.

По данным ЕГРЮЛ, до редомициляции компания была зарегистрирована на Кипре под названием Sultecor Investments Limited. Учредителем МКООО является компания Borets Holding Company Ltd из ОАЭ. Генеральным директором первой является гражданин РФ Евгений Воздвиженский.

Borets Holding Company Ltd, по информации ЕГРЮЛ, владеет 99,99% уставного капитала ООО "Производственная компания "Борец" - основной операционной и производственной компании одноименной группы, специализирующейся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для механизированной добычи нефти и поддержания пластового давления.

Калининградская область Кипр ОАЭ САР Borets
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