В Минфине объяснили затягивание замещения евробондов локальными облигациями

Это связано с желанием многих заемщиков легко освободиться от обязательного замещения, заявил замминистра финансов Моисеев

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Затягивание процесса замещения евробондов локальными облигациями связано с тем, что многие заемщики рассчитывали легко получить разрешение правительственной комиссии не замещать свои еврооблигации, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. Он сказал об этом "Интерфаксу".

Однако жесткая позиция комиссии по этому вопросу свела возможность исключений к минимуму, и евробонды замещают даже те, кто изначально категорически не хотел этого делать, добавил он.

В соответствии с президентским указом, опубликованном в мае 2022 года, российские компании и банки должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и 18 декабря срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Пик замещений в 2023 году пришелся на ноябрь-декабрь. Последняя сделка по обмену была закрыта 29 декабря, первое замещение в 2024 году стартует уже 10 января.

"Основная причина - все надеялись, что легко получат разрешение комиссии не замещать евробонды и до последнего на это рассчитывали. И как раз-таки с точки зрения отказов (на ходатайства о тех или иных исключениях из ограничительных норм - ИФ), я думаю, что наибольший их процент, если смотреть по всем указам в целом, - то по этому указу, 430-му (указ об обязательном выпуск замещающих облигаций - ИФ), наибольшее количество отказов комиссии", - рассказал Моисеев в интервью "Интерфаксу".

"Компании получали отказы осенью. Почему мы инициировали продление сроков обязательного замещения - понимали, что просто не успеют люди. Собственно, вы видите, что те компании, которые долгое время категорически отказывались от замещения еврооблигаций, сейчас в итоге замещают. И то, что эти компании сейчас замещают еврооблигации - это, как мне кажется, следствие жесткой позиции комиссии по вопросу замещения", - отметил замминистра.

По его словам, разрешение не замещать еврооблигации выдается всем, практически полуавтоматически, если еврооблигации имеют срок погашения в 2024 году (срок погашения евробондов до 31 декабря 2024 года - один из официальных критериев, позволяющих не замещать еврооблигации - ИФ).

"Из тех, которые не гасятся в 2024 году, только по одному случаю мы выдали разрешение не замещать пока еврооблигации. Этот заемщик реально сделал консент для держателей и меньше четверти держателей евробондов сказали, что они хотят получить замещающие облигации. На основании этого было принято решение, что можно им дать разрешение", - сказал Моисеев.

Официально о получении разрешения не замещать евробонды-2024 ранее сообщали "Северсталь" и "Уралкалий". В конце года о получении такого же разрешения заявил ВЭБ, чьи евробонды как раз имеют более длительный срок обращения - они погашаются в 2025 году.

Отвечая на вопрос, каким образом можно контролировать исполнение указа, чтобы сроки замещения не нужно было продлевать бесконечно, Моисеев высказал мнение, что механизмы такого контроля внедрить реалистично.

"Мы ждем с нетерпением, когда Минюст исполнит поручение президента по внедрению в законодательство норм, которые наказывают за неисполнение указов. Все эти указы, они выпускаются в рамках закона, который наделяет президента чрезвычайными полномочиями при определенных ситуациях. Но при этом к закону никакие статьи КоАП не привязаны. Не успели принять до конца года, но я надеюсь, что, может быть, в начале 2024 года все-таки примут поправки в КоАП, которые введут ответственность за неисполнение всего комплекса указов", - подчеркнул замминистра.

"Например, в случае с замещающими облигациями, у нас Центральный банк регистрирует их эмиссию, и в любом случае ему понятно - есть эмиссия, нет эмиссии. Сложно контролировать KPI или какие-то другие условия, которые носят отложенный характер, и контроль таких показателей уже на совести отраслевых министерств по большому счету. А здесь, как раз, мне кажется, контролировать будет легко", - резюмировал Моисеев.