"Герофарму" и "Промомеду" разрешили выпускать аналог препарата от диабета "Оземпик"

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство разрешило фармацевтическим компаниям "Герофарм" и "Промомед" выпускать в России аналог датского препарата от диабета "Оземпик" без согласия владельца патентов на протяжении года; такое распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса РФ в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить ООО "ГЕРОФАРМ" и ООО "ПРОМОМЕД РУС" использование изобретений, охраняемых российскими патентами, принадлежащими компании "НОВО НОРДИСК А/С" (DK) по 31 декабря 2024 г. включительно без согласия компании "НОВО НОРДИСК А/С" (DK) в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе.

СМИ ранее сообщили, что датский производитель Novo Nordisk прекратил поставки в Россию популярного препарата от диабета "Оземпик".

В марте в Росздравнадзоре сообщили, что препарат будет поставляться в Россию, по меньшей мере, до декабря 2023 года. В ведомстве отметили, что в ноябре 2022 года в Роздравнадзор поступило уведомление компании-производителя о планируемом прекращении поставок на территорию РФ препарата.

Препарат "Оземпик" предназначается для лечения диабета второго типа и содержит семаглутид в качестве активного вещества.