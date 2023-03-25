Компания Novo Nordisk решила продолжить поставки препарата "Оземпик" в РФ до декабря

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Препарат от диабета "Оземпик" будет поставляться в Россию, по меньшей мере, до декабря этого года, сообщила в субботу пресс-служба Росздравнадзора.

"Лекарственный препарат "Оземпик" будет поставляться на территорию РФ, по меньшей мере, до декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

СМИ ранее сообщили, что датский производитель Novo Nordisk прекратил поставки в Россию популярного препарата от диабета "Оземпик".

По данным пресс-службы, в ноябре 2022 года в Роздравнадзор поступило уведомление компании-производителя о планируемом прекращении поставок в РФ препарата "Оземпик".

"Согласно существующему законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан заранее, за один год, предупреждать федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о планируемом прекращении поставок лекарств, - сообщила пресс-служба. - Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат "Оземпик" на территорию РФ до декабря 2023 года".