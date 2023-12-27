АКРА считает, что рост кредитования в РФ в 2024 году не превысит 15%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Кредитование в России из-за роста ставок в 2024 году замедлится до 12-15% с 25,5% в 2023 году, говорится в обзоре экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Повышение ключевой ставки с 7,5% до 16% в текущем году, скорее всего, приведет к существенному снижению темпов роста кредитного портфеля, в результате чего его увеличение в 2024 году может не превысить 15%", - отмечают аналитики.

"Кроме того, АКРА считает существенным риск ухудшения качества портфеля в корпоративном сегменте, где достаточно большая доля кредитов предоставлена под плавающую ставку, а в 2023 году произошло существенное увеличение долговой нагрузки", - подчеркивается в обзоре.

Агентство оценивает долю предоставленных по плавающим ставкам корпоративных кредитов выше официальной статистики. По данным ЦБ РФ, в секторе нефти и газа, металлургии, химической промышленность доля таких кредитов - 60%, у компаний МСП - 30%.

"Большинство всех выданных кредитов содержат условия, позволяющие кредитору так или иначе повысить ставку в ответ на изменение рыночных условий. Более того, как считает АКРА, кредиты с плавающей ставкой могут доминировать в новых выдачах, осуществляемых в период роста ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП)", - полагает агентство.

Премия за кредитный риск в августе в среднем по системе составляла 2-2,5% по краткосрочным кредитам и 1,5-2% по долгосрочным, что подразумевает высокую чувствительность размера платежей по кредитам к изменению ключевой ставки, отмечает АКРА. В этой ситуации рост ключевой ставки с 7,5% до 16% может сопровождаться ростом величины процентных платежей в 1,7-1,8 раза, посчитало агентство.

"При этом прогнозируемое (в том числе вследствие ужесточения ДКП) снижение темпов роста ВВП, сопровождающееся сокращением объема ожидаемой выручки заемщиков от операций на внутреннем рынке, может привести к тому, что негативное влияние роста ставок на платежеспособность не будет ограничено исключительно увеличением процентных расходов", - подчеркивается в обзоре.

В числе наиболее пострадавших секторов может оказаться жилищное строительство. Если рост ипотечных ставок обернется серьезным падением продаж, то у застройщиков возникнут проблемы с обслуживанием кредитов, считает АКРА.

Согласно негативному сценарию агентства, длительный период существования высоких процентных ставок может привести к тому, что свыше 3% портфеля корпоративных кредитов перейдет в категорию проблемной или потенциально проблемной задолженности (потребует реструктуризации). Доля кредитов IV-V категорий качества на 1 октября 2023 года составляла 5,6%, а на горизонте 12-18 месяцев этот показатель может достигнуть 8-9%.

Рост корпоративного кредитования в 2024 году, по прогнозам АКРА, замедлится до 10-15% с 25,8%, розничного - до 12-15% с 25% (в том числе ипотеки до 10-15% с 30,1%).

Средства клиентов в 2024 году вырастут на 10-15% после роста на 15,5% в 2023 году, считает агентство. При этом корпоративные средства в 2024 году увеличатся на 5-10% с 11,5%, розничные - на 17-20% с 16,7%.

Доля просроченной задолженности в 2024 году может вырасти до 4,3% с 3,3%.

Чистая прибыль банковского сектора, по прогнозам АКРА, в 2024 году составит 2,9-3,0 трлн рублей после 3,3-3,5 трлн рублей в 2023 году.

Чистый процентный доход в следующем году составит от 6,2 до 6,7 трлн рублей, тогда как в 2023 году этот показатель прогнозируется на уровне 6 трлн рублей. АКРА ожидает чистую процентную маржу сектора в 2024 году в диапазоне 4-4,3%.

"Несмотря на ожидающийся рост чистого процентного и комиссионного дохода в 2024 году, способность отрасли повторить или превзойти выдающийся результат 2023 года в значительной мере будет зависеть от таких факторов, как доходы от операций с валютой, а также объемы резервов по кредитным убыткам", - отмечается в обзоре. Обновление рекорда по прибыли в 2024 году агентство считает маловероятным.

Объем досоздаваемых резервов в 2024 году АКРА оценивает в 1,3-1,4 трлн рублей.