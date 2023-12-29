Голикова поручила главам регионов следить за соблюдением мер борьбы с ОРВИ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова поручила главам регионов РФ в период новогодних праздников взять на личный контроль соблюдение мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, гриппа и ОРВИ при проведении массовых мероприятий.

"Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми увеличивается, риски распространения инфекций возрастают. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения. Прошу глав регионов взять под личный контроль неукоснительное соблюдение мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, гриппа и ОРВИ при проведении массовых мероприятий, а также в организованных коллективах", - сказала Голикова по итогам заключительного в 2023 году заседания оперативного штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями, ее слова привели в аппарате вице-премьера в пятницу.

Она подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить круглосуточным организациям социального обслуживания, детским оздоровительным организациям и медицинским организациям, а также необходимо своевременно диагностировать и оказывать медицинскую помощь лицам с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

Кроме того, вице-премьер поручила высшим должностным лицам регионов организовать готовность медицинских организаций к бесперебойной работы в период новогодних праздников, в том числе, поддержку запасов необходимых лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, вакцин, дезинфицирующих средств, тест-систем и реагентов для проведения диагностики COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Голикова подчеркнула, что необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача, подчеркнула Татьяна Голикова.

По словам Татьяны Голиковой, эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной. Она напомнила, что за прошлую неделю количество госпитализаций составило 7 796 человек и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 10,4%. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения составил 52,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 12 регионах.